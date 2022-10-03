Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş taraftarına imza dağıttı: "Beşiktaş baba takımı"

Sarı-lacivertlilerin başkanı, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı yöneticilere ve taraftarlara teşekkür etti.

Ali Koç ile Rahmi Koç derbiyi Dolmabahçe'de izlediler

Fenerbahçe Başkanı, Beşiktaş taraftarına imza dağıttı

Ali Koç, "Biz kardeşiz" dedi

NE OLDU? Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlarken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi locadan izlerken, Dolmabahçe'de bu kez babası Rahmi Koç da vardı. Beşiktaş taraftarı olan baba Koç oğlu ile aynı karşılaşmayı rakip olarak takip ederken, 0-0 biten maç sonucundan her ikisi de memnun kaldıklarını belirten açıklamalar yaptılar ve dostluk mesajları da verdiler.

NE SÖYLENDİ? Hürriyet'te yer alan habere göre, derbinin ardından konuşan Rahmi Koş maçın berabere bitmesine sevindiğini belirterek, "Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce kendisiyle bir süre konuştuk. Ancak biz galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı.. Böyle bir derbide önemli olan da bu" dedi. Ali Koç ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, her zamanki gibi çok güzel karşılandık. Beşiktaşlı yöneticilere ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum”

BAŞKA NE OLDU? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılamadan sonra kendisine forma imzalatmak isteyen Beşiktaşlı taraftarları kırmadı.

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