Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor: UEFA'da ülke puanı için kritik gün

2024-25 sezonunda Süper Lig galibinin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmesi için bu akşam kritik bir gün yaşanacak.

Temsilcilerimiz Avrupa sınavına çıkıyorlar

2 galibiyet, 1 beraberlik alınırsa UEFA sıralamasında 11. sıraya yükseleceğiz

Bu sonuçla 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt temsilci gönderebileceğiz

NE OLDU? Bu akşam Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, Gent deplasmanına çıkarken Sivasspor, Fiorentina'ya karşı mücadele verecek. Fanatik'in haberine göre, UEFA ülke puanı sıralamasında kritik bir gece yaşayacağız.

BÜYÜK RESİM: İki sezon sonraki Avrupa kupalarına katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sıradayız. Bu akşam temsilcilerimiz toplamda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırsa Sırpları geçerek 11. sıraya yükseleceğiz. 2024-25 sezonunda Süper Lig galibinin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 11 içinde tamamlamamız gerekiyor.