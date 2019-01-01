Fenerbahçe, Babacar için pazarlıkta

Senegalli forvet Khouma Babacar ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

Ara transfer döneminden beri 'nin gündeminde yer alan Khouma Babacar'dan iyi haber geldi.

Haber Global'in aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'nin Khouma Babacar'ı kiralamak için ile yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. Damien Comolli, İtalyan ekibinin istediği 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın da istediği 26 yaşındaki forvet Lecce'nin teklifini reddederek sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

Senegalli golcü geçtiğimiz sezon 31 resmi maçta forma giyerken, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.