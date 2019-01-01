Fenerbahçe, Avrupa'nın "devleri"ne karşı

Sarı lacivertli ekip, yarın başlayacak Audi Kupası'nda Avrupa'nın önemli takımları Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek.

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu öncesi düzenlenecek en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Kupası, 30 Temmuz Salı günü başlayacak.

'nin de yer alacağı organizasyonda Avrupa'nın önemli takımları mücadele edecek. 'nın son şampiyonu , ev sahibi olarak turnuvada yer alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanya temsilcisi , organizasyonda mücadele eden takımlardan biri olacak. Son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi da organizasyona katılacak.

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, ve ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.

Organizasyonda önceki sezonlarda , Boca Juniors, , Internacional, , , ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.

Fenerbahçe'nin ilk maçı Bayern Münih ile olacak

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Kupası'ndaki ilk maçını 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak.

Günün ilk karşılaşmasında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak.

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Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler, 2 günde 4 takımı izleme fırsatı bulacak. Bir bilet, aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli olacak.

Bu arada karşılaşmalar, D-Smart'tan naklen yayınlanacak.