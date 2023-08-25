Fenerbahçe, Avrupa'da manşetleri süsledi: "Acı verici..."

UEFA Avrupa Konferans Ligi'indeki Twente maçından farklı galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa'da yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin aldığı 5-1'lik galibiyet, Avrupa basınında büyük bir yankı yarattı. Sarı-Lacivertli ekibin görkemli galibiyeti sonrasında Avrupa medyasında övgü dolu ifadeler yer aldı.

Ne söylendi?

Voetbal International'da bulunan haberde, "Twente Türk metropolünde paçayı kurtaramadı. Twente'nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul'daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste'de Konferans Ligi'nde yer almak için bir mucize gerekecek" denildi.

"Acı verici..."

Hollanda basını De Telegraaf'ta yayınlanan haberde şu ifadeler yer aldı: "Kırmızı kart, Twente'nin Konferans Ligi play-off ilk maçında Şükrü Saraçoğlu'na yaptığı ziyareti acı verici bir antrenmana dönüştürdü. Twente iyi bir başlangıç yapsa da devre arasından hemen önce bir kişi eksik kalınca işler ters gitti. İstanbul'daki 5-1'lik mağlubiyetin ardından Twente gelecek haftaki rövanş maçı için hiçbir hayal kurmuyor."

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"Umutsuz bir skor"

Algemeen Dagblad da ise, "Twente için İstanbul'da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi. 5-1 yenildiler ve gelecek hafta Enschede'de oynanacak rövanş maçı için umutsuz bir skor aldılar. İstanbul'daki en önemli olay, Youri Regeer'in kırmızı kart görmesi ve Twente'nin yarı boyunca bir kişi eksik oynamasıydı" sözleriyle verildi.