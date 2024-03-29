Fenerbahçe, Avrupa'da hangi liglerde oynayabilir?

Fenerbahçe'nin başka bir ligde yarışma ihtimali gündeme gelirken sarı-lacivertlilerin önünde yalnızca iki olasılık var.

Fenerbahçe'nin 2 Nisan olağanüstü genel kurul toplantısı var

Ligden çekilme konusu gündeme gelecek

Fenerbahçe için iki olasılık var

NE OLDU? Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta yaşanan saha olaylarının yankıları hala devam ediyor. Yaşananların ardından sarı-lacivertliler, 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul kararı almıştı ve genel kurulda ligden çekilme konusu da gündeme gelecek. Ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa'da başka bir ligde yer alması da gündemde.

BÜYÜK RESİM: Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Avrupa'da başka bir ligde yer alma olasılığında sarı-lacivertliler için iki ihtimal var. Avrupa'nın beş ligi için kurallar şu şekilde:

İngiltere’de kulüp satın almaya karar verdiğinizde Premier Lig yönetimine paranın kaynağını ve planlarınızı anlatmanız gerekiyor. Örnek olarak Newcastle United aylarca süren görüşmelerin ardından Araplara satılabilmişti.

Haberin devamı aşağıda

İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde yer alamıyor. Bunun tek istisnası Andorra takımları.

Almanya’da takım satın alıp isim değiştirmek mümkün değil. Kurallara göre en alt ligden başlamak gerekiyor.

İtalya’da kulüp satın alma işlemleri Almanya ile benzer nitelikte. Direkt Serie A’dan başlanamıyor.

Fransa Ligue 1’de kulüpler kar amacı gütmeyen dernek statüsünde. Dışardan birinin bu organizasyona katılması son derece zorlu prosedürlere uyması şartıyla mümkün.

Belçika ve Hollanda daha esnek kurallara sahip. Bu liglerden takım almak 5 büyük lige göre daha kolay ama orada da istisnai şartların kabul görmesi gerekiyor.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken 3 Nisan'da Adana Demirspor'u konuk edecek. Ardından 7 Nisan'da Galatasaray ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.