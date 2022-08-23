Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi yolundaki mücadelesi hangi kanalda?

Fenerbahçe, Austria Wien karşısında UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek.

Play-off turundaki ilk maçında Avusturya ekibini deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, araladıkları tur kapısını tamamen açmak istiyor.

Peki Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman ve hangi kanalda? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele veren Jorge Jesus'un öğrencileri, play-off turundaki ilk maçını 18 Ağustos'ta oynadı.

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta, saat 20.00'da, Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Austria Wien maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.