Fenerbahçe, AUDI Cup'ta devlere rakip olacak
Yorum()
AA
Fenerbahçe, Audi'nin düzenlediği turnuvada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek.
Bayern Münih resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla turnuvaya Türkiye'den Fenerbahçe'nin katılacağını duyurdu.Audi Cup, 30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da düzenlenecek.
#AudiCup 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣‼— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 29, 2019
🗓 30th/31st July, #AllianzArena
⚽ @realmadriden vs. @SpursOfficial 18:00 CEST
🏟 #FCBayern vs. @Fenerbahce_EN 20:30 CEST
🎟 Get your tickets now: https://t.co/AowVRPFvPw pic.twitter.com/0Tm67jc3G3