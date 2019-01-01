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Fenerbahçe, AUDI Cup'ta devlere rakip olacak

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Sarı lacivertliler, yaz döneminde Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Fenerbahçe, Audi'nin düzenlediği turnuvada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek.

Bayern Münih resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla turnuvaya Türkiye'den Fenerbahçe'nin katılacağını duyurdu.

Audi Cup, 30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da düzenlenecek. Goal twitter

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