Fenerbahçe, AUDI Cup'ta devlere rakip olacak

Sarı lacivertliler, yaz döneminde Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

, Audi'nin düzenlediği turnuvada , ve ile mücadele edecek.

Bayern Münih resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla turnuvaya 'den Fenerbahçe'nin katılacağını duyurdu.

Audi Cup, 30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da düzenlenecek.