Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını açıkladı: Hoffenheim'a gidiyor

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti

Yaklaşık 12,5 milyon euro karşılığında gitti

Fenerbahçe'ye Güney Kıbrıs'tan transfer olmuştu

NE OLDU? Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını resmi olarak açıkladı. Hoffenheim'ın bu transfer için yaklaşık 12,5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? Sarı-lacivertli takımdan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Attila Szalai'nin, Almanya'nın TSG 1899 Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BÜYÜK RESİM: Attila Szalai, 2021 Ocak'ta Fenerbahçe'ye Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den katıldı. Sarı-lacivertli savunmada başarılı işlere imza atan Szalai değerini yükseltti. Geçtiğimiz sezon Napoli'de şampiyonluk yaşayan Kim Min-jae ile Fenerbahçe savunmasında iyi bir uyum yakalamışlardı.