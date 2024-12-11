Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçında Samet Akaydın'a büyük protesto

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, yaptığı hata sonrasında yenilen golün ardından Athletic Bilbao maçında kendi taraftarınca protesto edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada çarpıcı anlar yaşandı.

5. dakikada sarı-lacivertli takımın stoperi Samet Akaydın, kaleci Dominik Livakovic'e geri pas aktarmak istedi.

Ancak meşin yuvarlak kısa düştü ve topu alan Gorka Guruzeta, karşı karşıya pozisyonda yanındaki takım arkadaşını gördü.

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Athletic Bibao'nun yıldızı Inaki Williams da hatayı affetmedi ve boş kaleye topu ağlara gönderdi. Bilbao bu golle Kadıköy'de 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe taraftarından Samet Akaydın'a protesto

Milli stoper, gol pozisyonunda yaptığı hata sonrası oyunun devamında tribünlerden büyük tepki aldı.

Samet Akaydın, topu her ayağına alışında tribünler tarafından yuhalandı.

Taraftarın bir bölümü de yuhalanan Samet Akayıdn'a alkışlarla destek olmaya çalıştı. Ancak çoğunluk, protesto eden taraftaydı.

İşte o anlar:

Stadyumda anons yapıldı

Samet'in gördüğü tepki sonrası Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 'Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim' anonsu yapıldı.

Bu anons da taraftarlar tarafından ıslıklandı.