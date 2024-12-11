Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Nasıl canlı izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de son maçta Beşiktaş'a derbi mücadelesinde Dolmabahçe'de 1-0 yenilen Fenerbahçe, şimdi yüzünü Avrupa'ya döndü. Sarı-lacivertli takım, İspanya LaLiga'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, Athletic Bilbao'yu mağlup edip Beşiktaş mağlubiyetini taraftarına unutturmak isteyecek. Haberin devamı aşağıda Peki Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Gelecek maçlar La Liga ALA ATH Maç önizlemesi Süper Lig FEN IBS Maç önizlemesi Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Boşnak hakem Peljto'nun yöneteceği mücadele TRT 1 kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Athletic Bilbao 11 Aralık Çarşamba 18.30 TRT 1 ve tabii