Trendyol Süper Lig'de son maçta Beşiktaş'a derbi mücadelesinde Dolmabahçe'de 1-0 yenilen Fenerbahçe, şimdi yüzünü Avrupa'ya döndü.
Sarı-lacivertli takım, İspanya LaLiga'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, Athletic Bilbao'yu mağlup edip Beşiktaş mağlubiyetini taraftarına unutturmak isteyecek.
Peki Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Gelecek maçlar
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
Boşnak hakem Peljto'nun yöneteceği mücadele TRT 1 kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Fenerbahçe-Athletic Bilbao
|11 Aralık Çarşamba
|18.30
|TRT 1 ve tabii