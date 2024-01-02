Fenerbahçe, aradığı stoperi Premier Lig'de buldu!

Stoper hattına takviye yapma planları yapan Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin stoperini gözüne kestirdi.

Becao'nun uzun süreli sakatlığı, Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olması sebebiyle Sarı-Lacivertli ekip, yeni stoper transferi için çalışmalarına hız verdi.

Kanarya, Premier Lig ekibi West Ham United'ın Alman stoperi Kehrer'i hedefine aldı. Menajerlerin, bu transfer için devreye girdiği aktarılırken Alman stoperin sözleşmesi 2026'da sona erecek.

Premier Lig'den stoper

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde savunmaya takviye için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Djiku’nun, Afrika Uluslar Kupası’nda Gana forması giyecek olması sebebiyle an itibarıyla yaklaşık 5 maç kaçıracak olması, Kanarya’yı yeni bir stoper almaya yönlendirmişti. Listede Atletico Madrid’den Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic yer alıyordu. Fanatik'in haberine göre; menajerlerin Fenerbahçe’ye, İngiltere Premier Ligi’nde West Ham United’ın kadrosunda yer alan Thilo Kehrer’i önerdiği bildirildi.

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Stoper transferi bitecek!

27 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesi, 2026’da bitiyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon İngiliz temsilcisinin formasını toplamda 12 maçta giydi ve ligde sadece 4 kez ilk 11’de şans buldu. Bu arada İspanya’dan gelen haberlere göre Kanarya’nın, adaylar arasındaki Savic’e menajeri aracılığıyla teklifini sunduğu konuşuluyor. Ocak ayı içerisinde Fener’in, savunma transferini bitirmesi bekleniyor.