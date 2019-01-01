Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu

Yeni sezonda Neustadler ve Skrtel ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Gent'ten Dylan Bronn'u transfer etmek istiyor.

Sezon sonunda 16 futbolcusunun sözleşmesi biten 'de stoper arayışları da devam ediyor.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu: Dylan Bronn. 'nın Gent takımında oynayan 1.86'lık Tunuslu stoper ile anlaşma sağlayan Kanarya, oyuncunun kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

>>> Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü

Bu sezon toplam 33 maç oynayan ve 8 gol atan Bronn özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Teknik heyetin de onay verdiği Bronn'un sözleşmesinin 2021'de bitmesine rağmen takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dediği belirtildi.

Kariyerine Cannes'ta başlayan 23 yaşındaki stoper, 2017'de Gent'e transfer oldu. Fenerbahçe'nin oyuncu için kulübne 3 milyon euro önermeyi düşünüyor.