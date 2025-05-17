Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu! Sürpriz transfer atağı

Fenerbahçe, Kostic'in yerine aradığı sol beki Brezilya'da buldu.

Sarı-Lacivertli ekipte gelecek sezonun takımı için şimdiden başlarken çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

Ne söylendi?

Brezilya basını, Fenerbahçe ve İngiliz ekibi Brighton'ın Botafogo'nun sol kanat oyuncusu Cuiabano için görüşmelere başladığını açıkladı.

İki takımın da yıldız isim için ısrarcı olduğu vurgulandı.

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İkna süreci başladı

Cuibano, ocak ayında Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmişti. Sarı- lacivertliler, oyuncuyu Süper Lig'e getirmek için görüşmelerini sıklaştırdı ve bu transferi yaz kampına yetiştirmenin planlarını yapıyor.

Oyuncunun transferi için takımın eski Brezilyalı futbolcularının da devreye girebileceği ve bu operasyonun kısa süre içerisinde netleşeceği aktarılıyor.

Performansı

Brezilya ekibi Botafogo'da bu sezon 19 maçta görev yapan Cuiabano, forma giydiği müsabakalarda 2 gol atarken takımına 3 asistlik fayda sağladı.