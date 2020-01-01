Fenerbahçe antrenmanlara geri dönüyor

Sarı lacivertlilerde son yapılan testlerde pozitif bulguya rastlanmazken antrenmanlara da dönüş başlıyor.

'de son yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmış ve antrenmanlara ara verilmişti. Sarı lacivertliler 4 günlük karantina sonrası son yaptığı testlerde teknik, idari heyet ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personellerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştı.

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüp antrenmanlara başlama kararı aldı. Fenerbahçeli futbolcular yarın Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak 12 Haziran'da tekrar başlaması planlanan antrenmanlarına devam edecek.