Fenerbahçe

Fenerbahçe antrenmanlara geri dönüyor

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AA
Sarı lacivertlilerde son yapılan testlerde pozitif bulguya rastlanmazken antrenmanlara da dönüş başlıyor.

Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmış ve antrenmanlara ara verilmişti. Sarı lacivertliler 4 günlük karantina sonrası son yaptığı testlerde teknik, idari heyet ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personellerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştı. 

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüp antrenmanlara başlama kararı aldı. Fenerbahçeli futbolcular yarın Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak 12 Haziran'da tekrar başlaması planlanan antrenmanlarına devam edecek.

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