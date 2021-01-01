Fenerbahçe anlaştığı Bright Osayi-Samuel kimdir?
Fenerbahçe, QPR forması giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Samuel, yaz döneminde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılacak. Bright Osayi-Samuel kimdir?
Bright Osayi-Samuel kimdir?
31 Aralık 1997'de, Nijerya'da bulunan Okija'da doğan Bright Osayi-Samuel, futbola Blackpool altyapısında başladı. 23 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Genç futbolcunun boyu ise 1.75.
Attila Szalai'nin kariyeri, oynadığı takımlar
17 yaşında Blackpool'da A takıma çıkan Bright Osayi-Samuel o sezon Championship'te 6 maça çıktı. 2017 yazında ise Samuel, QPR'ın yolunu tuttu.
Nijeryalı futbolcu Queens Park Rangers'taki dördüncü sezonunu geçiriyor. Bright Osayi-Samuel şu ana kadar henüz milli takım forması giymedi.
Attila Szalai'nin istatistikleri
Bright Osayi-Samuel kariyerinin en skorer sezonunu 2019-20'de geçirdi. Genç futbolcu çıktığı 40 maçta 6 gol ve 8 asistlik katkı verdi. Bu sezon ise Blackpool formasıyla şu ana kadar 23 maça çıkan oyuncu 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Bright Osayi-Samuel'in Football Manager 2021 (FM 2021) profili