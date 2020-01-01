Fenerbahçe, Ankaragücü maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

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Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

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Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Daha önce ilk yarının 5. haftasında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe evinde 2-1'lik skorla kazanmıştı.