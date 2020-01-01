Fenerbahçe, Ankara'da 1 puana razı

Sarı Lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanı Emre Belözoğlu'nun golüyle aldı.

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında deplasmanına konuk olan , başkent ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ev sahibinin golünü 60. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Sarı lacivertli ekibe beraberliği getiren gol ise 81. dakikada Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 33'e; Fenerbahçe ise 50'ye yükseltti ve beşinci sıradaki Beşiktaş ile puanını eşitledi.

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Fenerbahçe 11 Temmuz Cumartesi günü sahasında 'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise aynı gün deplasmanına konuk olacak.

Maçın önemli anları

5. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topla buluşan Soner Dikmen, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Soner, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

9. dakikada Soner'in sağdan içeriye çevirdiği topu Jailson ıskaladı. Bir anda topu önünde bulan Stancu'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

57. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muric'in şutunda kaleci topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

60. dakika Gençlerbirliği öne geçti. Erdem Özgenç, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde seken topu iyi takip eden Stancu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

68. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.

71. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada, Tolgay Arslan'ın ceza sahasında dokunduğu top direğe çarparak auta gitti.

81. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Tolgay'ın pasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahası yayı üzerinden gelişine yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci ve savunmanın anlaşamaması sonucu topla buluşan Rodrigues'in kale önünden yaptığı vuruşta, savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Göztepe maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.

Ligin 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde, bu maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de Serdar'ın yerine Gençlerbirliği karşısında stoperde Jailson forma giydi.

Göztepe maçındaki diğer 10 ismi bozmayan Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır forma giyerken, stoperde Jailson partneri Simon Falette oldu. Sağ bekte Nabil Dirar, sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın forma giydiği sarı-lacivertlilere savunmanın önünde Luis Gustavo ile Tolgay Arslan oynadı. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Deniz Türüç forma şansı bulurken, santrfor arkasında Ozan Tufan, ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci maç kadrosunda yer almadı.

Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt ısınırken sakatlandı

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Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkartıldı.

İsveçli kalecinin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, ilk 11'e dahil edildi. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya dahil edildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaledeki zorunlu değişiklik dışında geçen haftaya sakat Floyd Ayite'nin yerine Soner Dikmen'i ilk 11'de oynattı.