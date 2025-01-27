Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe uzun süredir yolunu gözlediği Anderson Talisca'ya sonunda kavuşurken resmi açıklama da geldi.

Anderson Talisca'da mutlu son geldi

Brezilyalı, İstanbul'a yola çıktı

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

NE OLDU? Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı, İstanbul'a doğru yola çıkarken sarı-lacivertlilerden resmi açıklama geldi. Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollandı. Anderson Talisca'nın gün içerisinde hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a doğru yola çıktı.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Anderson Talisca saat 20.45'te İstanbul'a gelecek. DHA'nın haberine göre, Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Suudi Arabistan basınından ortaya atılan iddialara göre, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti 15.5 milyon euro olacak.