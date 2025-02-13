Trendyol Süper Lig'de üst üste altı maç kazanan ve harika bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde sahne olacak.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.
Peki Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Fenerbahçe-Anderlecht maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında bu akşam Anderlecht'i konuk edecek.
Gelecek maç
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Fenerbahçe-Anderlecht
13 Şubat Perşembe
20.45
TRT 1 ve tabii