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Can Özer

Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - AnderlechtEuropa LeagueFenerbahçeAnderlecht

Fenerbahçe-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de üst üste altı maç kazanan ve harika bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde sahne olacak.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Peki Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Haberin devamı aşağıda

Tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe-Anderlecht maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında bu akşam Anderlecht'i konuk edecek.

Gelecek maç

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

Fenerbahçe-Anderlecht

13 Şubat Perşembe

20.45

TRT 1 ve tabii

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