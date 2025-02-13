Fenerbahçe-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de üst üste altı maç kazanan ve harika bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde sahne olacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Haberin devamı aşağıda Tüm detaylar fanatik.com.tr'de... Fenerbahçe-Anderlecht maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında bu akşam Anderlecht'i konuk edecek. Gelecek maç Europa League FEN AND Maç önizlemesi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Anderlecht 13 Şubat Perşembe 20.45 TRT 1 ve tabii