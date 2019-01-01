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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etti

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Fenerbahçe
Sarı lacivertliler, 18 yaşındaki genç golcünün transferini resmen duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İran ekiplerinden Esteghlal forması giyen genç golcü Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağladı. 

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Allahyar Sayyadmanesh, The Guardian 'ın 2018 yılında yayınladığı 'Dünya Futbolunun En İyi 60 Genç Yeteneği' listesinde yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti. 

İranlı oyuncu, ülkesinin Haziran ayında Suriye ile oynadığı ve 5-0 kazandığı hazırlık maçında oyuna 81. dakikada dahil olup 89. dakikada rakip fileleri havalandırmış ve İran Milli Takım tarihinin gol atan en genç oyuncu olmuştu.

 

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