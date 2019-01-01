Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etti

Sarı lacivertliler, 18 yaşındaki genç golcünün transferini resmen duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren , İran ekiplerinden Esteghlal forması giyen genç golcü Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Allahyar Sayyadmanesh, The Guardian 'ın 2018 yılında yayınladığı 'Dünya Futbolunun En İyi 60 Genç Yeteneği' listesinde yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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🔗https://t.co/KKaJW5dQ2y pic.twitter.com/DeOzO3Jg0w — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 1, 2019

İranlı oyuncu, ülkesinin Haziran ayında Suriye ile oynadığı ve 5-0 kazandığı hazırlık maçında oyuna 81. dakikada dahil olup 89. dakikada rakip fileleri havalandırmış ve İran Milli Takım tarihinin gol atan en genç oyuncu olmuştu.