Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için kadroda değişikliğe gidiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşması için kadroda değişiklik yapacak.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, mücadelesi sonrasında çıkacakları maçı için kadroda değişikliğe gitme kararı aldı.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertli ekip 'in 28. Galatasary ile 1-1 beraber kaldığı maçın ardından 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Alanyaspor ile deplasman karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, sakatlanan ve cezalı duruma düşen oyuncular sebebiyle farklı bir kadro ile Anlanyaspor karşısına çıkacak.

Hasan Ali Kaldırım yerine İsmail Köybaşı

Derbide Diagne'ye faul yaparak doğrudan gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine maça İsmail Köybaşı başlayacak.

Sağ kanat Dirar ve Isla'ya emanet

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın kasığındaki sakatlık sebebiyle karşılaşmada forma giymesi mümkün gözükmüyor. Ersun Yanal'ın Nijeryalı oyuncu yerine sağ kanatta Nabil Dirar'ı oynatmayı düşünüyor. Sağ bekte ise maça Mauricio Isla'nın başlaması bekleniyor.

Tolgay bekleneni veremedi

Orta sahada ligin ikinci yarısında yükselen performansına rağmen Mehmet Ekici cezası sebebiyle Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. Ersun Yanal'ın son haftalarda beklentiler karşılayamayan Tolgay Arslan yerine ise Jailson'a forma verecek. Orta saha üçlüsünden Jailson'a eşlik edecek diğer iki isim ise Miha Zajc ve Galatasaray maçında takımı adına tek golü atan Eljif Elmas olacak.

Santrfor sıkıntısı devam ediyor

Alanyaspor maçı için kadroyu kafasında belirleyen tecrübeli çalıştırıcıyı en çok zorlayan mevkii ise santrfor bölgesi. Sarı kart cezalısı olan Roberto Soldado'nun alternatifi olarak sezon içinde santrfor bölgesinde de görev yapabilen Andre Ayew olması bekleniyor. Sakatlığının geçmesinin ardından antrenmanlarda performansıyla dikkat çeken Michael Frey'in de görev alabilir.