Fenerbahçe Akademi'den uluslararası Can Bartu turnuvası

Fenerbahçe Futbol Akademi, "Her ay bir turnuva" projesini 5 ülkeden 16 takımın katılacağı organizasyon ile sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpte altyapıya katkı sağlamak için projeler devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Akademi, kulüp efsanesi adına turnuva düzenleyecek

Organizasyona 5 ülkeden 16 takım katılacak

NE OLDU? Fenerbahçe Futbol Akademi, 'Her ay bir turnuva' projesi kapsamında kulübün ve Türk sporunun efsanesi Can Bartu adına uluslararası bir turnuva düzenleyecek.

NE SÖYLENDİ? Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası'na 5 ülkeden 16 takım katılacak ve 40 maç oynanacak.

BAŞKA HANGİ TURNUVALAR VAR? Futbol altyapısına katkı sağlamak, çocuklara maç oynama fırsatı sunarak gelişimlerini desteklemek ve dünyadaki akademiler ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, eylül ayında 10 Yaş Altı Semih Şentürk turnuvası organize edilmişti. Fenerbahçe Futbol Akademi, 29 Ekim'de ise 11 Yaş Altı Cumhuriyet Turnuvası'nı gerçekleştirecek.