Süper Lig'in 3. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma 4-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 7’ye yükseltti, Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.

Yeni sezonda şu ana kadar en çok gol atan takım Fenerbahçe oldu, 3 maçta 13 gol kaydedildi.

AA

Karşılaşmada 20. Dakikada ve 41. Dakikada Enner Valencia, iki gol kaydetti.

Fenerbahçe’de sırasıyla diğer golleri, 47. Dakikada Miha Zajc ve 83. Dakikada yeni transfer Ezgjan Alioski ağlara gönderdi.

AA

Adana Demirspor’da Belhanda, 56. Dakikada gol atarak ikinci yarıda takımına umut verdi. Artem Dzyuba, 66.dakikada Adana Demirspor’un ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Adana Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy, Diego Rossi’ye yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada öne çıkan detaylar

OPTA'nın verilerine göre Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırladığı son 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı. Bu galibiyetlerde toplam 22 gol attı.

Bu sezon, şu an için oynadığı tüm maçların ilk yarısında 2+ gol atan tek takım Fenerbahçe oldu.

Bugün iki gol kaydeden Enner Valencia, 2007/08 sezonundan bu yana üst üste dört maçta 2+ gol atan ilk oyuncu oldu.

56. dakikada gol atarak ikinci yarıda takımına umut olan Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçta gol attı.