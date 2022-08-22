Süper Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma 4-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 7’ye yükseltti, Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.
Yeni sezonda şu ana kadar en çok gol atan takım Fenerbahçe oldu, 3 maçta 13 gol kaydedildi.
Karşılaşmada 20. Dakikada ve 41. Dakikada Enner Valencia, iki gol kaydetti.
Fenerbahçe’de sırasıyla diğer golleri, 47. Dakikada Miha Zajc ve 83. Dakikada yeni transfer Ezgjan Alioski ağlara gönderdi.
Adana Demirspor’da Belhanda, 56. Dakikada gol atarak ikinci yarıda takımına umut verdi. Artem Dzyuba, 66.dakikada Adana Demirspor’un ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Adana Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy, Diego Rossi’ye yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada öne çıkan detaylar
OPTA'nın verilerine göre Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırladığı son 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı. Bu galibiyetlerde toplam 22 gol attı.
5 - Adana Demirspor'u ağırladığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan @Fenerbahce (1M), bu galibiyetlerde toplam 22 gol attı (ortalama 4.4). Sağanak. pic.twitter.com/JAFDlsx6vN— OptaCan (@OptaCan) August 22, 2022
Bu sezon, şu an için oynadığı tüm maçların ilk yarısında 2+ gol atan tek takım Fenerbahçe oldu.
1 - Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçların ilk yarısında 2+ gol atan tek takım Fenerbahçe.— OptaCan (@OptaCan) August 22, 2022
2 vs Ümraniyespor
3 vs Kasımpaşa
2 vs Adana Demirspor
Şölen. pic.twitter.com/ITjYx0NnWB
Bugün iki gol kaydeden Enner Valencia, 2007/08 sezonundan bu yana üst üste dört maçta 2+ gol atan ilk oyuncu oldu.
2 - Enner Valencia, Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana üst üste dört Süper Lig maçında 2+ gol atan ilk oyuncu oldu.— OptaCan (@OptaCan) August 22, 2022
⚽️ Yeni Malatyaspor
⚽️ Ümraniyespor
⚽️ Kasımpaşa
⚽️ Adana Demirspor
Sıradışı. pic.twitter.com/X7qevYcitt
56. dakikada gol atarak ikinci yarıda takımına umut olan Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçta gol attı.
Editörün Seçtikleri
3 - Fenerbahçe ağlarını havalandıran Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta gol attı. Seri. pic.twitter.com/Kknu1KpQoU— OptaCan (@OptaCan) August 22, 2022