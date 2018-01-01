Fenerbahçe, Aatif ile Dirar'ı affetti

Fenerbahçe Kulübü, uzun süredir kadro dışı olan oyunculardan ikisinin affedildiğini açıkladı.

Ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan ve Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıda farklı bir profil ortaya koymayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli ekipte uzun süre önce kadro dışı bırakılan oyunculardan ikisi affedildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aatif ve Dirar'ın teknik ekibin isteği doğrultusunda takıma döndüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir.



Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak’ta Samandıra’da başlayacak, 3 Ocak’tan itibaren de Antalya’da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.''