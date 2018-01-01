Fenerbahçe, Aatif ile Dirar'ı affetti
Ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan ve Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıda farklı bir profil ortaya koymayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli ekipte uzun süre önce kadro dışı bırakılan oyunculardan ikisi affedildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aatif ve Dirar'ın teknik ekibin isteği doğrultusunda takıma döndüğü belirtildi.
Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir.
Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak’ta Samandıra’da başlayacak, 3 Ocak’tan itibaren de Antalya’da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.''