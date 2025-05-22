Fenerbahçe, 80 milyon euroluk yıldızın peşinde!

Yeni sezona dünyaca ünlü bir golcüyle girmek isteyen Fenerbahçe, Premier Lig devinin yıldızını radarına aldı.

Fenerbahçe'de listeye giren son yıldızın Rasmus Hojlund olduğu öne sürüldü. Manchester United, 2023 yazında 78 milyon Euro ödediği genç forvetten beklenen performansı alamadı ve Danimarkalı yıldızla yollar ayrılabilir.

Mourinho'nun öğrencisi olabilir

Manchester United'da Hojlund için gelecek tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in, Danimarkalı oyuncunun durumunu takip ettiği ve uygun koşulların oluşması halinde kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. İngiliz basınında Hojlund’un geleceğiyle ilgili yapılan haberlerde, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki yıldızla ilgilendiği ve golcü oyuncunun yeni sezonda Jose Mourinho’nun öğrencisi olabileceği aktarıldı.

Bilgi alınacak

Kırmızı Şeytanlar'ın Danimarkalı yıldızı transfer listesine koyması halinde başka taliplerinin de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. SarıLacivertliler’in, Hojlund’un durumu hakkında bilgi almak için Mert Müldür’ün de temsilciliğini yapan menajerlik şirketi SEG ile bir görüşme gerçekleştirecek.