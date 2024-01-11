Fenerbahçe, 35 yıl sonra tarihi bir rekorun peşinde

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştığı 1988-89 sezonundaki tarihi rekorunun peşinde ilerliyor.

Fenerbahçe, 103 gollük sezonu solladı

35 yıl sonra gelecek rekor için kolları sıvadı

Bu sezon 38 maç oynanacak

NE OLDU? İstanbulspor maçını 5-1 ile geçen ve Konyaspor'a 7 gol atan Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda kırdığı rekorun peşinde. Sarı-lacivertliler o sezon, 103 gol kaydederek rekor kırmıştı. Bu sezon ise 19. hafta itibarıyla rekor sezonunu açık ara farkla geride bırakmış durumda.

BÜYÜK RESİM: İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 haftada 12 gol kaydetti ve 19 hafta sonunda bu sezon attığı gol sayısını 56'ya çıkardı. Fenerbahçe, rekor kırdığı 1988-89 sezonunun ilk 19 haftasında 49 gol kaydetmişti.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe attığı gol kadar averaj konusunda da rakiplerine fark attı. +40 averajı bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri tüm rakiplerini geride bıraktı. Bu alanda Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi ise 35 golle Galatasaray.

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SIRADA NE VAR? Süper Lig'de bu sezon toplam 38 maç oynanacak. 103 golle rekor kırılan sezonda 36 maç oynanmıştı.