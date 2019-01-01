Transfer

Fenerbahçe 3 yıldızı daha bitiriyor

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe; Aleksandar Kolarov, Yevhen Konoplyanka ve Luiz Gustavo transferlerini noktalıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olduğu konuşulan üç futbolcunun transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları

Euro bant

Fanatik 'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, uzun süredir ilgilendiği üç futbolcunun transferinde mutlu sona çok yakın. Yönetim, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin netleşmesinin ardından Makedon yıldızdan elde edilecek gelirle Kolarov, Konoplyanka ve Gustavo'yu resmen kadrosuna katacak.

Tecrübeli Sırp yıldız Aleksandar Kolarov ile daha önceden her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi Roma ile son pürüzleri gideriyor. Fenerbahçe'nin senelik 3 milyon euro'luk teklifini kabul eden Yevhen Konoplyanka için ise Schalke ile 4 milyon euro bonservis bedelinde anlaşılması bekleniyor. 

Editörün Seçtikleri

Sarı lacivertliler en yüksek bonservis bedelini ise Brezilyalı Luiz Gustavo için ödemeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun kulubü Marsilya'nın kiralık tekliflerine kapıyı kapattığı öğrenilirken Fenerbahçe  ile 7 milyon euro bonservis bedelinde anlaşabileceği belirtildi. 

Haberin devamı aşağıda
Goal twitter

 

 

 

Kapat