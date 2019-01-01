Fenerbahçe 3 yıldızı daha bitiriyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olduğu konuşulan üç futbolcunun transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
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Fanatik 'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, uzun süredir ilgilendiği üç futbolcunun transferinde mutlu sona çok yakın. Yönetim, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin netleşmesinin ardından Makedon yıldızdan elde edilecek gelirle Kolarov, Konoplyanka ve Gustavo'yu resmen kadrosuna katacak.
Tecrübeli Sırp yıldız Aleksandar Kolarov ile daha önceden her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi Roma ile son pürüzleri gideriyor. Fenerbahçe'nin senelik 3 milyon euro'luk teklifini kabul eden Yevhen Konoplyanka için ise Schalke ile 4 milyon euro bonservis bedelinde anlaşılması bekleniyor.
Sarı lacivertliler en yüksek bonservis bedelini ise Brezilyalı Luiz Gustavo için ödemeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun kulubü Marsilya'nın kiralık tekliflerine kapıyı kapattığı öğrenilirken Fenerbahçe ile 7 milyon euro bonservis bedelinde anlaşabileceği belirtildi.