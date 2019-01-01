Fenerbahçe 3 yıldızı daha bitiriyor

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe; Aleksandar Kolarov, Yevhen Konoplyanka ve Luiz Gustavo transferlerini noktalıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren , uzun süredir gündeminde olduğu konuşulan üç futbolcunun transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Fanatik 'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, uzun süredir ilgilendiği üç futbolcunun transferinde mutlu sona çok yakın. Yönetim, Eljif Elmas'ın 'ye transferinin netleşmesinin ardından Makedon yıldızdan elde edilecek gelirle Kolarov, Konoplyanka ve Gustavo'yu resmen kadrosuna katacak.

Tecrübeli Sırp yıldız Aleksandar Kolarov ile daha önceden her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi ile son pürüzleri gideriyor. Fenerbahçe'nin senelik 3 milyon euro'luk teklifini kabul eden Yevhen Konoplyanka için ise ile 4 milyon euro bonservis bedelinde anlaşılması bekleniyor.

Sarı lacivertliler en yüksek bonservis bedelini ise Brezilyalı Luiz Gustavo için ödemeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun kulubü 'nın kiralık tekliflerine kapıyı kapattığı öğrenilirken Fenerbahçe ile 7 milyon euro bonservis bedelinde anlaşabileceği belirtildi.