Fenerbahçe 28 yıl sonra ilk kez Beşiktaş'a sözünü geçiremiyor

Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 28 yıl sonra ilk kez galip gelemiyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Pereira'nın öğrencileri, siyah-beyazlılar'ı misafir etti ve mücadele 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe adına golleri Mesut Özil ve Berisha kaydederken Beşiktaş'ın iki golünü de Josef de Souza attı.

Fenerbahçe 28 yıl sonra ilk kez ne yaşadı?

Fenerbahçe mücadelenin 14. dakikasında Mesut Özil'in penaltıdan kaydettiği gol ile öne geçti. Beşiktaş ise rakibinin golüne 25. dakikada Josef de Souza ile yanıt verdi.

Ancak 30. dakikada topu ağlara gönderen Berisha, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına önde girdi.

Vitor Pereira'nın öğrencileri, Beşiktaş karşısında öne geçse de bu skoru koruyamadı, 59. dakikada Souza kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek durumu berabere getirdi.

OPTA verilerine göre, Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında çıktığı son dört Süper Lig maçından da galip gelememiş oldu.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında daha uzun bir galibiyet hasretini en son 1990-1993 arasında yaşamıştı. O dönem Fenerbahçe, siyah-beyazlılar'ı 8 maç mağlup edememişti.

4 - Beşiktaş ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (2B 2M), siyah-beyazlı ekip karşısında daha uzun bir galibiyet hasretini en son 1990-1993 arasında yaşadı (8 maç). Kurak. pic.twitter.com/0sLAaO5Gxz — OptaCan (@OptaCan) December 19, 2021

Ayrıca Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, 2020/21'in tamamında bu şekilde 5 puan bırakmıştı.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

28 puanla Süper Lig tablosunun beşinci sırasında yer alan Fenerbahçe, 22 Aralık'ta Karagümrük'e konuk olacak. Fatih Karagümrük geçtiğimiz günlerde takımın başına Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'i getirdi. Her iki takım için de duygusal bir karşılaşma olacak.

Sarı-lacivertliler 26 Aralık'ta ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak ve yılı tamamlayacak.