Fenerbahçe, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?

2. ön eleme maçlarından itibaren 3 turu da geçerse Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına kalacak sarı lacivertlilerde yeni sezonun teknik direktörü hala belirlenmiş değil.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İskoçya temsilcisi Rangers eğer şampiyon olsaydı, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev 3. ön elemeden Şampiyonlar Ligi’ne dahil olacaklardı.

Fenerbahçe hazırlıklara ne zaman başlayacak?

Katar’da oynanacak 2022 Dünya Kupası, sıcaklık değerlerinin oldukça yüksek olması sebebiyle yaz aylarında değil Kasım ve Aralık aylarında oynanacak.

Bu doğrultuda Avrupa’nın ileri gelen liglerinde yeni sezonun başlangıç tarihleri açıklandı.

2022-23 sezonu Süper Lig karşılaşmaları 5 Ağustos tarihinde başlayacak.

2022-23 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçları ise 6 Eylül’de oynanmaya başlayacak.

Avrupa maçları takviminden yaklaşık 5 hafta önce sezona başlaması öngörülen Fenerbahçe’de hazırlıklar Haziran ayının ilk haftalarında başlayacak.