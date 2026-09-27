João Félix'in son dönemdeki parlak performansı geçici bir sıçrama değildi; aksine, uzun süredir potansiyele sahip olan ancak elindeki en iyiyi ortaya koymasına yardımcı olacak istikrarı bulamayan bir yeteneğin yeni bir başlangıcı gibi görünüyordu.

Jorge Jesus ile birlikte tablo tamamen değişti; Portekizli teknik direktör, vatandaşının en iyisini ortaya çıkarmayı başardı; ister Suudi ekibi Al-Nassr formasıyla olsun, ister Portekiz Milli Takımı ile olsun.

Félix, Jesus ile birlikte parlak performansını sürdürdü; teknik direktörün UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Norveç karşısında ona ilk on birde yer vermesinin ardından Portekiz Milli Takımı ile üst üste ikinci maçında da fileleri havalandırdı. Böylece iki taraf arasındaki ilişkinin geleneksel teknik iş sınırlarını aştığını ve oyuncuya parlaklığını yeniden kazanması için ihtiyaç duyduğu güveni veren, adeta babacan bir ilişkiye dönüştüğünü doğruladı.

Jesus, Félix'in yeteneğini yeniden keşfediyor

Al-Nassr'ın başına geçtiği andan itibaren Jorge Jesus, João Félix'i ceza sahasına yaklaştırıp ona ikinci forvet rolünü, yani "9.5" olarak bilinen pozisyonu vererek oyuncunun sahadaki kullanımını değiştirmeyi başardı. Bu rol, oyuncuya teknik yeteneklerinden yararlanma ve kaleye yakın alanlarda daha özgür hareket etme imkânı tanıdı.

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Jesus, Félix'e onu tehlike bölgelerinden uzaklaştıran roller vermek yerine, santrforun arkasında hareket etme, çalım, pas ve şut becerilerinden yararlanma alanı tanıdı. Böylece oyuncu kaleye daha kolay ulaşabilir ve farkı yaratabilir hale geldi; bu da geçen sezon boyunca performansına ve rakamlarına yansıdı.

Bu dönüşüm, Félix'in Al-Nassr ile parlamasına katkıda bulunan faktörlerden biriydi; oyuncu dikkat çekici performanslar sergileyerek Roshn Ligi'nin en önemli yıldızlarından biri haline geldi ve yıllarca süren istikrarsız performansların ve kendisine istenen istikrarı sağlamayan çok sayıda tecrübenin ardından yeniden ilgi odağına döndü.

Al-Nassr'dan Portekiz'e: Güven tazeleniyor

Jesus'un etkisi Al-Nassr sınırlarında kalmadı, Portekiz Milli Takımı'na da uzandı. Teknik direktör, oyuncunun kendi yönetiminde yaşadığı teknik durumdan yararlanarak Félix'e ilk on birde yer vermeyi sürdürdü ve ona uluslararası düzeyde yeteneklerini kanıtlaması için yeni bir fırsat verdi.

Félix'in Galler ve Norveç maçlarında gol atması, iki taraf arasındaki karşılıklı güvenin boyutunu yansıttı ve oyuncunun kale önündeki etkinliğini ve zor durumlarda hücumsal çözümler sunma becerisini yeniden kazanmasının ardından teknik direktörün planlarında temel bir unsur haline geldiğini doğruladı.

Jesus ile Félix arasındaki ilişki, oyuncunun önceki tecrübelerinden farklı görünüyor; zira teknik direktör, oyuncunun yeteneklerini teknik özelliklerine uygun bir şekilde ele almayı başardı ve ona yeteneğini birçok görev arasında dağıtmak yerine değerlendirmesine yardımcı olan rolü verdi.

Rakamların dili ilişkinin sırrını ortaya koyuyor

Rakamlara bakıldığında, Jorge Jesus'un João Félix'in kariyerinde bıraktığı etkinin boyutu ortaya çıkıyor; Portekizli teknik direktör, oyuncunun kariyeri boyunca gollerine en çok katkı sağlayan isim konumunda. Zira ister Al-Nassr ile ister Portekiz Milli Takımı ile olsun, onun yönetiminde 28 gol atıp 19 asist yaptı.

Bu bilanço, iki taraf arasındaki uyumun boyutunu yansıtıyor; Félix, Jesus ile birlikte daha özgür hareket etmesine, kaleye yaklaşmasına ve gol atma ile fırsat yaratma becerilerinden yararlanmasına yardımcı olan teknik ortamı buldu.

Sonuç olarak Félix'in Jesus ile hikâyesi, yeteneğe sahip olan ancak bunu uygun şekilde kullanabilecek bir teknik direktöre ihtiyaç duyan bir oyuncunun örneği gibi görünüyor. İkisi arasındaki ilişki, altın çocuğa yalnızca güven vermekle kalmadı, aynı zamanda parlaklığını yeniden kazanmasına da yardımcı olarak onu Jesus'un Al-Nassr ve Portekiz ile güvendiği en önemli hücum silahlarından biri haline getirdi.