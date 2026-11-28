Al Nassr'ın Portekizli yıldızı João Félix, Portekiz gazetesi Record'a verdiği röportajda birçok önemli konuya değindi. Félix, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilişkisinden ve Portekiz Milli Takımı'nın eski kaptanının 1000 gole ulaşma hedefinden söz etti. Katar ekibi Al Sadd'a attığı olağanüstü golün perde arkasını, Al Nassr'daki geleceğine dair tutumunu ve Avrupa sahnesine dönme ihtimalini de anlattı.

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Félix, Ronaldo'nun içinde bulunduğu duruma da değindi. Al Nassr kaptanının profesyonel kariyerinin ileri bir evresine gelmesine ve en önemli kişisel hedeflerinden biri olan 1000 gol barajına yaklaşmasına rağmen futbola karşı aynı tutkuyu koruduğunu vurguladı.

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Al Nassr'ın yıldızı şunları söyledi: “Cristiano iyi. Çalışmaya, futbola ve 1000 gole ulaşmaya karşı hâlâ aynı tutkuya sahip; bunu başarmasına da çok az kaldı.”

“Olağan dışı bir davranış ya da tavrında bir farklılık fark etmedim” diyen Félix, Ronaldo'nun kariyerinin son evresinin tadını çıkardığını, her günden, her antrenmandan ve her maçtan yararlanmaya çalıştığını, belki de bugüne kadar başardığı her şeyi düşünmeye yeterince vakit bulamadığını belirtti.

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Félix'in Ronaldo ile Jesus arasındaki krizdeki tavrı

Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki anlaşmazlık konusunda ise Félix taraf tutmayı reddetti. Bu tür meselelere karışmayı tercih etmediğini ve krizle ilgili tüm ayrıntıları da bilmediğini açıkladı.

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Ronaldo'nun uluslararası arenada yer almamasının, taraftarların onu sürekli orada görmeye alışmış olması nedeniyle tuhaf olduğunu dile getiren Félix, Al Nassr kaptanının Portekiz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kalacağını ve yerinin taraftarların hafızasında her zaman canlı kalacağını vurguladı.

Öte yandan Félix, teknik direktör Jorge Jesus'u da övdü ve onun oyun anlayışının kendi özelliklerine uygun olduğunu söyledi. Ayrıca önümüzdeki maçlara, özellikle de mart ayında oynanacak merakla beklenen Hollanda karşılaşmasına iyi hazırlanmak gerektiğinin altını çizdi.

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Al Sadd'a rövaşata: Puskás hayali ve Ronaldo'nun şakası

Félix, AFC Şampiyonlar Ligi Elit kapsamında Katar ekibi Al Sadd'a rövaşatayla attığı ve taraftarların beğenisini toplayan muhteşem golden de söz etti. Ortanın sol ayağına geldiğini, bu fırsatı değerlendirip vuruşu bu şekilde yapmaya karar verdiğini anlattı.

Rövaşata vuruşlarının kendisi için yeni bir şey olmadığını açıklayan oyuncu, çocukluğundan beri babası ve kardeşiyle gittiği plajda bu vuruşları çalıştığını, bunun da maçta topa bu şekilde vurmasına yardımcı olduğunu belirtti.

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Félix, golünün dünyanın en güzel golüne verilen Puskás Ödülü için yarışmayı hak ettiğini düşünüyor. Ancak yıl içinde başka etkileyici goller de atıldığını kabul etti; bunların arasında Moreirense'nin bek oyuncusu olan arkadaşı Francisco Domingues'in golü de var. Félix, ödülün sahibinin açıklanacağı törende ikisinin bir araya gelmesini umduğunu söyledi.

Golün perde arkasında Ronaldo da vardı. Ronaldo, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşıyla şakalaştı, kendisinin daha önce rövaşatayla iki gol attığını hatırlattı ve ondan aynı şekilde bir gol daha atmayı denemesini istedi.

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João Félix'in Al Nassr'daki geleceği ne zaman netleşecek?

Geleceği konusunda ise Félix, şu anda tüm odağının Al Nassr'daki yolculuğunda olduğunu ve bu formayla daha fazla kupa kazanmak istediğini vurguladı. Ancak kalıp kalmayacağına ya da ayrılıp ayrılmayacağına dair nihai kararın, sezonun sona ereceği önümüzdeki nisan ve mayıs aylarından önce verilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa'nın beş büyük liginden birinde büyük bir kulübe dönme kapısını da kapatmayan oyuncu, bu fikrin hâlâ hedefleri arasında olduğunu belirtti. Ancak bir sonraki adımını seçerken sportif projenin niteliğine, oyun tarzına ve teknik direktörün kendi yeteneklerine ve oynamayı tercih ettiği mevkiye ne kadar uygun olduğuna bakacağını söyledi.

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Félix aynı zamanda Roshn Suudi Ligi'ndeki deneyimini de savundu. Ligdeki rekabet seviyesini ve buradaki yabancı oyuncuların kalitesini övdü; Al Nassr'daki maçlarıyla Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı uluslararası maçlar arasında fiziksel güç ya da maçların temposu açısından bir fark hissetmediğini vurguladı.

Félix'in açıklamaları, Avrupa hedefinden vazgeçmeden Al Nassr'daki mevcut deneyimine odaklanmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili karar vermeden önce birkaç kriter belirlemesiyle birlikte, önümüzdeki sezon sonu yeni adresinin belirlenmesinde önemli bir tarih olmaya devam ediyor.