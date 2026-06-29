Felix: Hırvatistan maçı bir ölüm kalım meselesi… Ronaldo ile ortaklığımız ise mükemmel

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli João Félix, milli takımının Hırvatistan’ı yenip Dünya Kupası finallerinde bir sonraki tura yükseleceğine tam olarak inandığını vurguladı ve “Söz verebileceğim tek şey, sıkı çalışma ve adanmışlık” dedi.

Portekizli yıldızın bu açıklamaları, Hırvatistan milli takımıyla oynayacakları 32'li tur maçı için Toronto'ya gitmeden iki gün önce, "Palm Beach Gardens" , Miami'nin kuzeyinde bulunan konaklama merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Tek söz verebileceğim şey, sıkı çalışma ve bağlılık" dedi. Bu açıklamalar, teknik direktör Roberto Martínez'in güvenini kazanarak Dünya Kupası'ndaki son iki maçta ilk 11'de yer alan ve Portekiz'in sol kanadında iyi bir performans sergileyen Félix'in, Hırvatistan ile oynanacak son 32 turu maçı için Toronto'ya gitmeden iki gün önce geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Félix Hırvatistan maçıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hırvatistan'ı çok iyi tanıyoruz, onlarla birçok kez oynadık ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hatta bu bizim için bir avantaj çünkü onların oyun stiline alışkınız. Önemli olan rakibi analiz etmek ve bundan en iyi şekilde yararlanmak."

Ve ekledi: “Onlarla sık sık oynuyoruz, bu bizim için bir avantaj çünkü oyun tarzlarını, güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Önemli olan bunu analiz edip değerlendirmektir. Daha önce Hırvatistan’ı yendik ve onlara karşı daha fazla galibiyetimiz var. Bu bir avantaj ama rehavete kapılmamalıyız; bu tür karşılaşmaların doğasını bildiğimiz için maça son derece ciddiyetle ve profesyonelce yaklaşmalıyız.”

Suudi Al-Nassr oyuncusu, eleme turu maçlarının doğasına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu bir eleme maçı olduğu için şüpheler her zaman vardır. Mesele ya kazanmak ya da kaybetmektir; teknik direktörün de kastettiği budur. Bu nedenle son derece dikkatli olmalıyız çünkü herhangi bir hata ölümcül olabilir. Şu anki durum bir ölüm kalım meselesidir ve rakibimizden daha iyi olmamız gerekiyor.”

Kendisine yöneltilen övgülerle ilgili olarak ise Félix şunları ekledi: “Kendim hakkında çok fazla konuşmayı sevmem, ancak bana yakın olan ve değer verdiğim kişilerden övgü duymak güzel. Bu her zaman hoş bir şey ve bunun için minnettarım.”

Portekizli yıldız, Cristiano Ronaldo ile oluşturdukları ikiliyi överek şunları söyledi: “Bir yıl boyunca birlikte oynamak uzun bir süre; bu sayede takım arkadaşını iyi tanırsın, neye ihtiyacı olduğunu ve neyi tercih ettiğini anlarsın. Bence harika bir ikili oluşturuyoruz; o benim topu nereden almayı sevdiğimi biliyor, ben de onunkini, ve bu nerede olursak olalım bizim için bir avantaj.”

Félix, Portekiz’in grup aşamasında iki maçta berabere kalmasına ilişkin şu yorumda bulundu: “Söz verebileceğim tek şey sıkı çalışma ve adanmışlıktır. Herkesten sakin olmasını istiyorum. İki maçta berabere kalmış olmamız, güvenimizin azaldığı anlamına gelmez. Burası Dünya Kupası ve herkesin sakinliğini koruması gerekiyor. Hırvatistan’ı yeneceğimize dair çok büyük bir güvenimiz var.”

Portekizli futbolcu, Özbekistan maçı sonrası ilk on birdeki değişikliklere ilişkin yaptığı açıklamada ise net bir tavır sergiledi ve şunları söyledi: “Karar teknik direktöre aittir. İlk ve ikinci yarı arasında değişiklikler yapıldı ve her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum, ancak nihai kararı teknik direktör verir. Sahaya çıkan oyuncular büyük katkı sağladı. Eğer başka bir oyuncu ilk on birde yer alırsa, o da aynı katkıyı sunacaktır. Bu, herkesin benimsemesi gereken zihniyet olmalıdır”.