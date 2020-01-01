Felipe Melo'dan transfer yalanlaması
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Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, hakkında çıkan transfer dedikodularına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
ESPN'in haberine göre orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, eski yıldızı Felipe Melo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isterken oyuncunun kulübü Palmeiras, Melo karşılığında Galatasaray'dan Mariano'yu istedi.
Tecrübeli futbolcu, kendisine bu haberin doğru olup olmadığını soran bir twitter kullanıcısına "Yalan haber!" diyerek yanıt verdi.
2011 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 155 maça çıkan ve 3 şampiyonluk kazanan tecrübeli futbolcu, 2017'den bu yana ülkesinin Palmeiras takımında forma giyiyor.
Fake news!— Felipe Melo (@_felipemelo_) January 1, 2020