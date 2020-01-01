Felipe Melo: VAR olsaydı Real Madrid'i elerdik

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu, sarı kırmızılı ekibin unutulmaz Real Madrid zaferiyle ilgili düşüncelerini belirtti.

2011-2015 yılları arasında formasını terleten Felipe Melo, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncunun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"Galatasaray, 'nin en büyük kulübü"

Galatasaray ile tarihe geçtim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. mu, Galatasaray mı? diye soracak olursanız kesinlikle Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi çok isterim.

"VAR olsaydı 'i elerdik"

Real Madrid'i 3-2 yendiğimiz maçı unutamıyorum. İki tane geçersiz gol attılar. O zaman VAR olsaydı, biz Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirdik

"Oğlum sürekli çay içiyor"

Türkiye'nin en iyi şeyi çay. Oğlum Türkiye'de doğdu ve uyumadan önce sürekli çay içiyor.

Daha fazla takım

Galatasaray formasıyla çıktığı 154 maçta 18 gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, kariyerini ülkesinin önemli takımlarından Palmeiras'ta sürdürüyor.