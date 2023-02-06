Brezilyalı futbolcu, ülkemizde yaşanan büyük depremler sonrası ezeli rakibine destek oldu.

NE OLDU? Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı.

Tüm Türkiye'yi seferber eden ve derinden sarsan bu doğal afet sonrasında, bir zamanların iki ezeli rakibi olan Felipe Melo ve Volkan Demirel ikilisini bir araya getirdi.

Brezilyalı futbolcu, depremin yaşandığı ilk andan itibaren çabasıyla herkesin takdirini kazanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e destek verdi.

Melo; Volkan Demirel hakkında yazılan övgü dolu bir tweeti alıntılayarak kalp ve üzgün emojileri kullandı.

Öte yandan Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut da enkaz altında kaldı ve iki isimle de iletişim kurulamadığı ifade ediliyor.

Daha önce Chelsea, Everton, Bournemouth ve Newcastle United gibi takımların formasını giyen Atsu, bu sezon Hatayspor formasıyla çıktığı üç maçta bir gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'ın Al Raed takımının formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Vitesse ve Portekiz'in Porto ve Rivo Ave takımlarının başarısı için de ter döktü.

Gana Milli Takımı ile 65 maça çıkan ve dokuz kez gol sevinci yaşayan oyuncunun hayranları, Atsu'nun durumunu endişeli bir şekilde takip ediyor.

Eski kulübü Newcastle United, oyuncudan gelecek iyi haberleri beklediklerine dair bir açıklama yayımladı.