Felipe Melo'dan Fenerbahçe itirafı

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe'den transfer itirafı aldığını itiraf etti.

Melo bu sezon yine Galatasaray'ın şampiyon olacağını inanıyor

Sarı-kırmızlıların makası açtığını düşünüyor

Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını itiraf etti

NE OLDU? Brezilya'da Fluminense forması giyen Felipe Melo, Türkiye'ye tatile geldi ve hem eski teknik direktörü Fatih Terim ile buluştu hem de eski takımı Galatasaray'ın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'e konuşan Felipe Melo şunları söyledi: "Aradaki makas çok açıldı ve ben, Türkiye'de Galatasaray'la rekabet edebilecek bir takım göremiyorum. Bu yüzden, Galatasaray'ın bu sene de kolaylıkla şampiyon olabileceğini düşünüyorum." "Bence iki takımı kıyaslamak anlamsız olur. Benim oynadığım takımın en iyi halini ve bu takımın en iyi halini düşündüğümüzde kıyaslamanın yanlış olacağı görüşündeyim."

"Benim inancım sonsuz, çünkü böyle bir takıma sahibiz. Bu yüzden, tekrardan bir Avrupa kupası kazanabiliriz. Kendimizden daha alt seviyede olan takımlarla oynadığımızda kendi performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Mesela, Young Boys'a elenmemizi kabullenemiyorum. Malmö maçını da izledim, evet çok fazla eksik vardı belki ama bu tip takımlara karşı oyunumuzu geliştirirsek bir tane daha Avrupa kupası kazanma potansiyelimiz var."

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"Aslında böyle bir şey gerçekleşti. Biz, ilk sezonumda Galatasaray'la tarih yazdık. Fenerbahçe, Krasic'i aldığı yıl bana da teklifte bulundu ve ben olmaz dedim. Ben zaten o zaman bu teklifi kabul etmedim, bundan sonra da kabul etmem zaten pek mümkün olmazdı."