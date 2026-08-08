Felçten kıl payı kurtuldu: Jürgen Klinsmann'ın oğlu korkunç kazayı anlattı

“Şanslıydım. Çok ama çok daha kötü olabilirdi” diyen 1990 Dünya Kupası şampiyonu Alman Jürgen Klinsmann’ın oğlu, New York Times’a şöyle konuştu: “Bir daha asla futbol oynayamamak, bir daha asla yürüyememek.”

18 Nisan’da AC Cesena’nın Serie B’de US Palermo deplasmanında oynadığı maçta (0-2) bir rakibiyle çarpıştı. 29 yaşındaki Klinsmann, birinci boyun omurunda kırık yaşadı ancak buna rağmen maçın son dakikalarında sahada kaldı. Stoperleri, artık müdahale etmek zorunda kalmaması için sadece kendi aralarında top çeviriyordu.

Klinsmann’ın aktardığına göre ilk başta sarsıntı ya da kamçı yaralanması geçirdiğini düşündü. “Ama sonra boyun kaslarım, beni bir şeyden korumak için çılgına döndü.” Klinsmann, bir kurtarış daha yapmış olsaydı, “Bundan kurtulup kurtulamayacağımı bilmiyorum” dedi. Babasının tavsiyesi üzerine Heidelberg’de karmaşık ve “çok riskli” bir ameliyat da geçirdi; operasyon başarılı geçti.

Jonathan Klinsmann birkaç gün sonra yeniden yürüyebildi. Ancak yeniden ne zaman kaleye geçebileceği konusunda “bir takvim yok” dedi. Omurun önce tamamen kaynaması gerekiyor, ardından vidalar çıkarılacak. Gerçekçi olanın 2027/28 sezonunda geri dönüş olduğu belirtildi. Klinsmann, sakatlanmamış olsaydı ev sahibi olarak düzenlenecek Dünya Kupası’nda ABD takımının kadrosunda yer alacaktı.