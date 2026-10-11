Felaketler tek tek gelmiyor: Vinicius Junior'ı sarsan yeni bir darbe

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, dün akşam Villarreal karşısında gördüğü direkt kırmızı kartın ardından cezasının süresinin belirlenmesini beklerken, Brezilyalı futbolcu özel hayatında da bazı çalkantılar yaşıyor.

Vinicius Junior için hafta sonu oldukça hareketli geçti. Real Madrid'in La Liga'da Villarreal'i 1-0 yendiği maçta direkt kırmızı kart görmesinin ve bu nedenle 25 Ekim'de ezeli rakip Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'yu kaçırma ihtimalinin doğmasının üzerinden yalnızca saatler geçmişken, Brezilyalı kanat oyuncusu Fransız "RMC" kanalının haberine göre partneri Virginia Fonseca'dan resmen ayrıldı.

Brezilya medyasına yayımlanan bir açıklamada, Instagram'da 56 milyon takipçisi bulunan Brezilyalı sosyal medya fenomeninin basın ofisi ayrılık haberini doğruladı ve "herhangi bir anlaşmazlık ya da tartışma yaşanmadığını", yalnızca "ilişkilerini bitirme konusunda zımni bir anlaşmaya varıldığını" belirtti. Taraflardan hiçbiri şu ana kadar habere ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Ekim 2025'ten bu yana Vinicius ve Virginia Fonseca, Brezilya ve İspanya'da geniş bir tartışmanın odağı haline gelmişti. İlişkileri birçok iniş çıkış yaşadı; mayıs ayında alenen ayrıldıktan sonra temmuzda yeniden bir araya geldiler.

İkili son dönemde birçok kez birlikte kamuoyu önüne çıktı; eylül ayının ortasında Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde el ele görüntülenmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Saha içinde ise Vinicius bir güven bunalımı yaşıyor. Dün akşam bu sezon ilk kez yedek kulübesinde başladıktan sonra Villarreal karşısında oyuna girmesinin ardından, saniyeler içinde kahramandan nefret edilen adama dönüştü; skoru ikiye katladığını düşündü, ancak atağın başında Kanadalı Nathan Saliba'nın saçını çekmesi nedeniyle sonunda oyundan atıldı (71. dakika).

Yaşananlar, hakemin kararına büyük öfke duyan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası basın toplantısını terk etmesine yol açtı.











