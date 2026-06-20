Felaketle sonuçlanan sezonun ardından… Tottenham, 115 milyon avroluk “yüzyılın transferini” hazırlıyor

İngiliz transfer piyasası, bu yaz değeri 100 milyon avroyu aşabilecek yeni bir transferin gerçekleşmesine hazırlanıyor; Tottenham, İtalyan Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi 115 milyon avroya transfer etmek için yürüttüğü görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti; bu transfer, yaz transfer döneminin en büyük transferlerinden biri olabilir.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Tottenham, Newcastle ile oyuncu üzerinde hızlı bir anlaşmaya varmak için ciddi görüşmelere başladı. Londra kulübü, her açıdan hayal kırıklığı yaratan ve Premier Lig'de 17. sırada tamamladığı bir sezonun ardından kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Haberlere göre Newcastle, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu bırakmak için 115 milyon euro talep ediyor; bu devasa rakam, İngiliz kulüplerinin günümüzde hâlâ sürdürdüğü savurgan harcamaları yansıtıyor.

Haberlere göre, Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi, takımı yeniden yapılandırmak ve geçen sezonki felaket sonuçlarını düzeltmek amacıyla eski Milan oyuncusunu kadroya katmak için gizlice çalışıyor.

Ancak bu yarışta sadece Tottenham yok; haberlere göre, Premier Lig şampiyonu Manchester City, Nottingham Forest oyuncusu Elliott Anderson için 139 milyon avroluk bir teklif sunmuş olsa da, bu transferin durumu ne olursa olsun Tonali'yi kadrosuna katma yarışında hâlâ yer alıyor.

Tönali transferi istenen bedelle gerçekleşirse, bu transfer Premier Lig tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak; ancak sadece bir yıl önce Alexander Isak'ın kırdığı rekoru geçemeyecek.

İsveçli forvet, Newcastle'dan Liverpool'a yaklaşık 145 milyon avroya transfer olarak Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu. Bu transferle, birkaç hafta önce Bayer Leverkusen'den 125 milyon avroya Reds'e katılan takım arkadaşı Florian Wirtz'in kırdığı rekoru da kırmıştı.

Daha önce, 2023 yılında Chelsea tarafından 121 milyon avroya transfer edilen Enzo Fernández, İngiliz kulüplerinin muazzam mali gücünü yansıtan bir dizi fantezi transferin en pahalı oyuncusuydu.

26 yaşındaki Tonali, Avrupa'nın en önde gelen orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. İtalyan takımı Milan'dan Newcastle'a dev bir transferle katılmıştı, ancak Magpies'te umulan başarıyı yakalayamadı; bu da bu yaz ayrılmasına kapı açıyor.

Felaket bir sezonun ardından teknik bir kriz yaşayan Tottenham, kadrosunu güçlü bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışıyor. Kulübün ilgisi sadece Tonali ile sınırlı değil; kadrosunu güçlendirmek için kapsamlı bir plan kapsamında Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Fernandes’i de hedefliyor.

Öte yandan, Manchester City, Nottingham Forest’tan Elliot Anderson’ı transfer etmek için 139 milyon avroluk dev bir teklif sunmuş olsa da, bu teklifin sonuçlanması hâlâ uzak bir ihtimal gibi görünüyor; kulüp, rekabette güçlü bir şekilde yer almaya kararlı görünüyor.

Bu transferler, büyük Avrupa kulüplerinin sıkı mali kısıtlamalarla boğuşurken, İngiliz kulüplerinin cömert harcamalarıyla dünya transfer piyasasına hâlen hakim olduğunu açıkça ortaya koyuyor.