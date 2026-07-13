Felaket niteliğinde bir itiraf ve tartışmalı bir sicil… İspanya-Fransa maçının hakeminin kimliği açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası yarı finalinde yarın Salı günü oynanacak ve turnuvanın en önemli maçlarından biri olarak gösterilen İspanya-Fransa karşılaşmasını yönetecek hakem ekibini açıkladı.

FIFA Hakem Komitesi, maçı yönetmesi için Salvadorlu hakem Ivan Barton'ı seçti. Bu karar, son yıllarda bir dizi dikkat çeken hakemlik olayıyla adı anılan uluslararası hakemin tartışmalı geçmişini yeniden gündeme getirdi. Bunların en önemlisi, Salvador Ligi'ndeki bir maçta "ciddi bir hata" yaptığını kendi ağzıyla itiraf etmesiydi.

Barton’a maçta David Moran ve Antonio Pepero yardımcı hakem olarak eşlik edecek; İsveçli Glenn Nyborg dördüncü hakem, vatandaşı Mahbod Beigi ise yedek yardımcı hakem olacak.

Barton, bu yılki Dünya Kupası'nda üç maçı yönetmişti: grup aşamasında Paraguay-Türkiye ve Japonya-İsveç maçları, ardından da son 16 turunda Kolombiya-İsviçre maçı.

Paraguay-Türkiye karşılaşması, turnuvanın en tartışmalı anlarından birine sahne oldu; Barton, medyada “Vinícius kuralı” olarak bilinen, rakiple konuşurken ağzını kapatma konusundaki yeni kuralı uygulayan ilk hakem oldu. Video yardım sistemini inceledikten sonra Miguel Almirón’a kırmızı kart gösterdi; bu karar, yorumcular arasında büyük bir bölünmeye yol açtı. Bazıları kuralı harfiyen uyguladığını düşünürken, bazıları ise maç yönetiminde cezaların aşırı olduğunu savundu.



Bu, Salvadorlu hakemin kariyerindeki ilk tartışma değildi; 2023 yılında CONCACAF Uluslar Ligi’nde Meksika ile Honduras arasındaki maçta, 11 dakika uzatma süresi vermesinin ardından büyük eleştirilere maruz kalmıştı. ve bu süre içinde Meksika, uzatma süresinin 10. dakikasında beraberlik golünü attı; bu durum, uzatma süresinin aşırı uzun olduğunu düşünen Honduraslı oyuncuların ve yetkililerin öfkesini uyandırdı.

Barton, 2024 Copa América turnuvasında ABD ile Panama arasındaki maçı yönettikten sonra da başka eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Birçok analist, ABD'li Timotei Yah'ın oyundan atılma kararının doğru olduğu konusunda hemfikir olsa da, Barton'ın maçın gidişatını kontrol edemediğini düşündü.

2026 Dünya Kupası’nda ise Salvadorlu hakemin adı, çeyrek finalde oynanan Kolombiya-İsviçre maçı sonrasında yeniden tartışma konusu oldu. Birçok hakemlik uzmanı, bazı faullere karşı hoşgörülü davranmasını ve hak ettiklerini düşündükleri uyarıları vermemesini eleştirerek, hakeme olumsuz değerlendirmelerde bulundu.

Barton’ın kariyerini en çok öne çıkaran unsur, geçtiğimiz Haziran ayında Salvador ligindeki bir maçta “ciddi bir hata” yaptığını kamuoyuna itiraf etmesi, Ayrıca başka bir olayda, yerel bir final maçında bir golün iptal edilmesine yol açan hakem ekibi üyeleri arasındaki iletişim kopukluğunu da ortaya koydu; bu, uluslararası bir hakemin hakemlik hatalarını bu kadar açık bir şekilde itiraf ettiği nadir bir durumdur.

Barton’un İspanya-Fransa karşılaşmasını yönetmek üzere seçilmesi, bazı maçlarında yaşanan tartışmalara rağmen FIFA Hakem Komitesi’nin onun yeteneklerine duyduğu güveni teyit ediyor. Böylece, her iki takımın da final biletini kapmak için mücadele edeceği Dünya Kupası’nın en önemli karşılaşmalarından birinde gözler Salvadorlu hakeme çevrilmiş durumda.

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