Bugün yayımlanan bir basın raporunda, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin hızlı bir karar alarak, sezonunun tamamını tehdit eden bir kâbustan kurtulduğu belirtildi.

"As" gazetesi, durumunun stabil hale gelmesinin ardından geçen gün, yani pazartesi günü Mbappe'nin sol dizini sağlığına kavuşturma çalışmalarına başladığını ve bugün de bunu sürdüreceğini doğruladı.

Valdebebas'ta durumu oldukça iyiye gidiyor ve acı bir kâbustan kurtulduğunun tamamen farkında. Her ne kadar milli takımıyla oynarken maruz kaldığı sakatlık (diz arka kapsülünde aşırı gerilme) ciddi olmasa ve 10 ila 12 gün arasında sahalardan uzak kalacağı tahmin edilse de, o sakatlık büyük bir soruna dönüşmenin eşiğine gelmişti.

Kylian, geçen cuma günü oynanan Türkiye-Fransa maçındaki golünün ardından bir ağrı hissederek oynamayı bıraktı ve bu belirleyici oldu. Zira testler, oynamayı sürdürseydi büyük bir riskle karşı karşıya kalacağını, yani sezonunun tamamını mahvedebilecek son derece ciddi bir sakatlığa maruz kalabileceğini gösteriyor.

Her şeye rağmen Real Madrid, Fransa Futbol Federasyonu'nun sağlık ekibiyle doğrudan ve anında iletişim halindeydi; hatta ameliyata ihtiyaç duyulması ihtimalinden endişe ettiler.

Sonunda ameliyata gerek olmadığı kesinleşti. Bu, her ne kadar Fransız yıldıza temkinli yaklaşacak olsalar da, Madridliler için sevindirici bir haber oldu.

Mbappe maçlara ne zaman dönecek?

Beklenen iyileşme süresine göre, 10 Ekim'de Santiago Bernabeu'da Villarreal karşısında yeniden mücadeleye hazır olması gerekiyor.

Ancak tahminler bir şey, onu sahaya sürmenin olası sonuçları başka bir şey; Jose Mourinho da işte buna hazırlanıyor.

Kylian iyileşirse, maç takvimi son derece yoğun olacak. Zira takım hemen ardından deplasmanda iki önemli maça çıkacak: Ayın on dördünde Roma ve yirmi beşinde Camp Nou'da El Clasico. Dolayısıyla Mbappe'nin dönüşünün hassas bir şekilde ayarlanması büyük önem taşıyor.

Mbappe'nin yokluğunu telafi edecek çözümler

Teknik ekip, sonunda onu dinlendirmeye karar verirlerse iyi bir çözüm yelpazesine sahip. Zira Mourinho'nun hücumu organize etmek için dört farklı seçeneği var ve bunların en bariz olanı mevcut durumu korumak ve Fransız yerine Espi'yi oynatmak; her ne kadar Portekizli teknik adam 21 yaş altı milli oyuncuyu, maç beklendiği gibi gitmezse savunmaları delecek vurucu bir hücum gücü olarak görse de.

Ancelotti yönetimindeki ilk dönemlerini anımsatan sahte forvet mevkiinde Bellingham'a güvenmek ise Mourinho'nun önündeki bir diğer temel seçenek.

Takımın gol kralının yokluğunda, bu mevkideki ikinci en iyi golcü, yani İngiliz oyuncu kullanılacak ve arkasında Güler'in bulunması, Türk oyuncunun Diomande ile (sağ kanatta) ilk on birde yer almasına imkân tanıyacak.

Mourinho planı değiştirmeye karar verirse bu diziliş değişebilir, ancak bu pek olası değil. Fakat her şey Mbappe'yle ilgili bir karara bağlı, çünkü Real Madrid onu geçen sezon olduğu gibi tamamen durana kadar sakat görmek istemiyor. O dönem saygın uzman Bertrand Sonnery-Cottet'ten tedavi görmüş ve diz sakatlığından tamamen iyileşmişti. Şimdi ise ancak tam olarak formuna kavuştuğunda geri dönecek.