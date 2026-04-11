Felaket bir performans... Mbappé'nin istatistikleri, Real Madrid'deki dramatik düşüşünü ortaya koyuyor

Fransız yıldız Kylian Mbappé, gol açısından belirgin bir düşüş yaşıyor ve bu durum, Real Madrid’in şu anda içinde bulunduğu olumsuz duruma katkıda bulunuyor.

Kraliyet takımı, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi. Real Mallorca ve Bayern Münih'e aynı skorla (2-1) yenildikten sonra, dün Cuma günü Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Ayrıca okuyun

İspanyol "AS" gazetesinin yayınladığı rakamlara göre, yüksek bir gol ortalaması yakalayan Mbappé (31 maçta 38 gol), son 7 maçta sadece 1 gol atabildi.

Gazete, bu düşüşün sadece gol sayısıyla sınırlı kalmadığını, etkinliği de kapsadığını ekledi. Mbappé'nin ortalaması her 4 şutta bir golden, her 25 şutta bir gol seviyesine geriledi, bu da başarı oranının %25'ten %4'e düştüğü anlamına geliyor.

Fransız milli oyuncu, 70 dakikada bir gol atma ortalamasından 497 dakikada bir gol atma ortalamasına geriledi. Önümüzdeki Çarşamba günü, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e konuk olacağı maçta bu durumu değiştirmesi gerekecek.