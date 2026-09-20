Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, kırmızılı yıldız Florian Wirtz'in, pazar akşamı Liverpool'un 1-0 kazandığı Bournemouth maçında sergilediği "en kötü performanslarından biri"nin ardından takım kadrosundan çıkarılması gerektiğine inanıyor.

116 milyon sterlin değerindeki Alman yıldız, Bayer Leverkusen'den katıldığından beri beklentileri boşa çıkardı ve Carragher, oyuncunun kırmızılılardaki performansını hiç beğenmedi.

Yeni Jamie Carragher podcast'inde konuşan Carragher şunları söyledi: "Bu, onu Liverpool forması altında izlediğim en kötü performanslardan biriydi."

"Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "İstatistiklerinin azlığını eleştirmiştim. Ama normalde Wirtz'i izlediğinizde onu zarif ve düzenli bir oyuncu olarak görürsünüz; topu tutar ve onda beğendiğiniz yönler vardır. Genelde oyuncunuzun topu kaybetmesini beklediğiniz zorlu durumlardan sıyrılır."

Ve ekledi: "Ama beni endişelendiren şey, Wirtz'in Liverpool'a geldiğinden beri kötü bir durumda olduğunu düşünmememdir. Aslında gördüğümüzün onun gerçeği olduğunu düşünüyorum."

Carragher'in yorumları, Wirtz'in İngiltere'de yeteneklerine dair insanları ikna etmek adına ne kadar az şey yaptığını ortaya koydu; Sky uzmanı, takımlara "nasıl zarar vereceğini" basitçe göremediğini ekledi.

Carragher sert değerlendirmesi çerçevesinde şunları da ekledi: "İnsanların beklediği şeyi haklı çıkarmak için kat etmesi gereken mesafenin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Oraya ulaşamazsınız."

Ve devam etti: "Biraz gelişip oraya ulaşsa bile, yine de Liverpool'un elde edeceğini düşündüğü şey olmayacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Konu sadece Wirtz'le sınırlı değil, başka etkilere de uzanıyor. Oyun kurucu mevkiinde oynadığında, bu Dominik Szoboszlai'nin orta sahada oynamak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Szoboszlai'nin bir orta saha oyuncusu olduğunu düşünmüyorum, öyle düşünmüyorum."

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, ligin lideri Manchester City ile 11 Ekim'deki maçta rekabete dönmeden önce üzerinde düşünecek çok şeyle birlikte üç haftalık milli araya hazırlanıyor.

Carragher ekledi: "Iraola'nın burada bir karar vermesi gerekiyor. Wirtz benim Liverpool takımımda yer almazdı."

Şunu belirtti: "Bournemouth maçının Wirtz için önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer (Bournemouth karşısında) iyi bir performans sergilemezse, üç haftalık bir mola alacak."

Ve şöyle sürdürdü: "Döndüğümüzde ekim ayına girmiş olacağız. Farkına bile varmadan, altı ila sekiz hafta içinde Noel gelecek, ya da kendimizi Noel'e yaklaşıyormuş gibi hissedeceğiz. Bir şeyler yapması gerekiyor!"

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Wirtz benim Liverpool takımımda yer almazdı. Kendi sahamızdaki Manchester City maçına gelince, onu takıma dahil edemem."

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