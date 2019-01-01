Feghouli ve Babel'i Fatih Terim teselli etti

Galatasaray'ın Club Brugge ile golsüz berabere kaldığı maçta önemli fırsatları harcayan Feghouli ile Babel'i Fatih Terim soyunma odasında motive etti.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında ile karşılaşan iyi futbolu ve yakaladığı pozisyonlara rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, golleri kaçıran Babel ve Feghouli ile konuştu.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, karşılaşma sonrası son derece üzgün olan Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'i teselli eden isim teknik direktör Fatih Terim oldu.

Deneyimli teknik adam bomboş durumda olmasına rağmen kaleci Mignolet’yi geçemeyen Babel ve bir şutu direkten dönen Feghouli’ye kısa bir konuşma yapıp, bu maçı unutarak geleceğe odaklanmalarını istedi.

Oyuncularını Club Brugge karşısında sergiledikleri futboldan ötürü tebrik eden Terim, “Rakip kim olursa olsun Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda kazanılan 1 puan kötü değildir. Evet, çok iyi bir skor değil ama puan almayı başardık. Kazanabilirdik de... Ama Muslera’nın iki kurtarışı olmasa kaybedebilirdik. Futbol bu. Brugge’ü İstanbul’daki maçta yenersiniz o zaman başka şeyler konuşuruz. Bu maç bize önümüzdeki günlerde daha iyi olacağımızı gösterdi. Şimdi bize düşen, önümüzdeki günlerde oynayacağımız maçlara konsantre olmak” ifadelerini kullandı.