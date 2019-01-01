Feghouli böbrek ameliyatı oldu

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli , Floransa dönüşü böbrek ağrısı nedeniyle yattığı hastanede ameliyat oldu.

Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in ardından Sofiane Feghouli de ameliyat edildi. kulübünden yapılan açıklama şu şekilde;

"Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.

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Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."

Yıldız oyuncunun cuma günkü mücadelesinde oynayıp oynayamacağı henüz açıklanmadı.