Feghouli böbrek ameliyatı oldu
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AA
Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in ardından Sofiane Feghouli de ameliyat edildi. Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şu şekilde;
"Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.
Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."
Yıldız oyuncunun cuma günkü Denizlispor mücadelesinde oynayıp oynayamacağı henüz açıklanmadı.