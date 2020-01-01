Süper Lig

Fedor Kudryashov, Antalyaspor'da

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twitter/antalyaspor
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Başakşehir’de forma giyen Fedor Kudryashov’u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Rus kulübü Sochi’de forma giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Antalyasporumuz, 35 kez Rusya Milli Takımı formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki sol bek, geçen sezonun devre arasında Rubin Kazan’dan Başakşehir’e transfer olmuş ve 8 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

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