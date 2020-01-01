Fedor Kudryashov, Antalyaspor'da

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Başakşehir’de forma giyen Fedor Kudryashov’u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi , Rus kulübü Sochi’de forma giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Antalyasporumuz, 35 kez Milli Takımı formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki sol bek, geçen sezonun devre arasında Rubin Kazan’dan ’e transfer olmuş ve 8 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

Antalyaspor, Kudryashov için bonservis bedeli ödemeyecek.