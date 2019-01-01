Federico Higuain: Beşiktaş'ta oynamak bir hataydı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Federico Higuain, Türkiye'ye forma giyerek hata yaptığını söylerken unutmadığı bir de anısını anlattı.

2012 yılından bu yana 'nin Columbus Crew takımının formasını giyen Arjantinli forvet Federico Higuain, ülkesinde yayın yapan Radio Ataque Futbolero'ya Beşiktaş'taki günlerini anlattı.

Beşiktaş'a transferinin kariyeri açısından bir hata olduğunu söyleyen Higuain, " 'ye transferim benim için hayal kırıklığı oldu. Bir hataydı. Türkiye ve hem mesafe hem de kültürel açıdan birbirine iki çok uzak ülke. Bir kere soyunma odasına koyun getirip önümde kestiler ve keçinin kanını alnıma sürdüler" diye konuştu.

Beşiktaş'taki serüveni sadece 4 ay süren Higuain 9 maçta forma giyip yalnızca 1 asist yapabilmişti.

Öte yandan abisine göre çok daha parlak bir kariyer geçiren Gonzalo Higuain ise geçtiğimiz günlerde Arjantin Milli Takımı'na veda ettiğini açıkladı.