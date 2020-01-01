FA Kupası

Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

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Getty Images
İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tur kura çekimi gerçekleşti.

En prestijli organizasyonlardan biri olan İngiltere Federasyon Kupası'nda oynanan üçüncü tur karşılaşmalarının ardından bir üst tura çıkan 23 takım belli oldu.

Kupanın dördüncü tur kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Watford veya Tranmere Rovers - Wolverhampton veya Manchester United*

Editörün Seçtikleri

Hull City - Chelsea

Southampton - Middlesbrough veya Tottenham*

QPR - Sheffield Wednesday

Bournemouth - Arsenal

Northampton Town - Derby County

Brentford - Leicester City

Millwall - Sheffield United

Reading veya Blackpool - Cardiff City veya Carlisle United*

West Ham United - West Bromwich Albion

Burnley - Norwich City

Bristol Rovers veya Coventry City - Birmingham City*

Manchester City - Fulham

Rochdale veya Newcastle United - Oxford United*

Portsmouth - Barnsley

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Bristol City veya Shrewsbury Town - Liverpool*

* Üçüncü tur karşılaşmaları berabere biten eşleşmelerin rövanş karşılaşmaları 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak.

 

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