Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tur kura çekimi gerçekleşti.

En prestijli organizasyonlardan biri olan İngiltere Federasyon Kupası'nda oynanan üçüncü tur karşılaşmalarının ardından bir üst tura çıkan 23 takım belli oldu.

Kupanın dördüncü tur kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şu şekilde:

veya Tranmere Rovers - Wolverhampton veya *

Hull City -

- Middlesbrough veya *

QPR - Sheffield Wednesday

-

Northampton Town - Derby County

Brentford -

Millwall - Sheffield United

Reading veya Blackpool - veya Carlisle United*

- West Bromwich Albion

- Norwich City

Bristol Rovers veya Coventry City - Birmingham City*

-

Rochdale veya - Oxford United*

Portsmouth - Barnsley

Haberin devamı aşağıda

Bristol City veya Shrewsbury Town - *

* Üçüncü tur karşılaşmaları berabere biten eşleşmelerin rövanş karşılaşmaları 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak.