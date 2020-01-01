Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
En prestijli organizasyonlardan biri olan İngiltere Federasyon Kupası'nda oynanan üçüncü tur karşılaşmalarının ardından bir üst tura çıkan 23 takım belli oldu.
Kupanın dördüncü tur kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Watford veya Tranmere Rovers - Wolverhampton veya Manchester United*
Hull City - Chelsea
Southampton - Middlesbrough veya Tottenham*
QPR - Sheffield Wednesday
Northampton Town - Derby County
Brentford - Leicester City
Millwall - Sheffield United
Reading veya Blackpool - Cardiff City veya Carlisle United*
West Ham United - West Bromwich Albion
Burnley - Norwich City
Bristol Rovers veya Coventry City - Birmingham City*
Rochdale veya Newcastle United - Oxford United*
Portsmouth - Barnsley
Bristol City veya Shrewsbury Town - Liverpool*
* Üçüncü tur karşılaşmaları berabere biten eşleşmelerin rövanş karşılaşmaları 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak.