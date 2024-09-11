Federasyon başkanından 3 futbolcuya inanılmaz tehdit!

Federasyon başkanı, 3 futbolcuyu inanılmaz sözlerle tehdit etti.

UEFA Uluslar Ligi maçları için kampta bulunan Kosova Milli Takımı'nda yaşanan skandal sonrası federasyon cephesinden tehdit geldiği öne sürüldü.

Eski Adana Demirsporlu Arijanet Muric'in de yer aldığı Edon Zhegrova ve Florent Musjica'dan oluşan grubun milli takım kampından ayrılarak gece kulübüne gitmesi bardağı taşırdı.

Kadro dışı kaldılar

Arijanet Muric, Florent Musjica ve Edon Zhegrova'nın bu davranışı sonrası ilk olarak Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda aksiyon almıştı.

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Franco Foda, üç futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Üç futbolcunun bu hareketi Kosova'da büyük yankı uyandırdı.

Bacaklarını kırmakla tehdit etti!

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, üç futbolcunun bu skandal hamlesi sonrası adeta çılgına döndü.

Kosova Futbol Federasyonu Başkı Agim Ademi'nin çok sinirlendiği ve futbolcuları bacaklarını kırmakla tehdit ettiği vurgulandı.

Agim Ademi'nin sinirlenme sebebinin bu futbolcuların daha önce de benzer bir skandala karışmış olmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Edon Zhegrova, Florent Musjica ve Arijanet Muric'in daha önce de kamp kurallarını ihlal ettiği belirtildi.